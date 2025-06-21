21 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 июня – день летнего солнцестояния, самый длинный в году. Он символизирует начало астрономического лета и традиционно отмечается во многих культурах как время энергии и обновления. Любители активностей сегодня могут отпраздновать Международный день йоги или День скейтбординга — кому что ближе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 июня

День летнего солнцестояния



Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, при котором самый длинный день и самая короткая ночь в году. В это время Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую северную точку. В Северном полушарии это знаменует наступление астрономического лета. После 21 июня день начинает уменьшаться на три-четыре минуты в сутки, а ночь — увеличиваться.

Праздник летнего солнцестояния отмечали еще в древности. У славян он известен как Иван Купала. Считалось, что в эту ночь вода, огонь и растения обретают волшебные свойства. После перехода на григорианский календарь день Ивана Купалы стали праздновать 7 июля.

Иван Купала — что это за праздник и когда он отмечается? История и традиции Иван Купала — древний языческий праздник, традиции которого живы по сей день. Раньше его отмечали... 01 июля 10:45

День кинологических подразделений МВД России



Этот праздник в честь сотрудников, работающих со служебными собаками, появился в 2004 году. Кинологи играют важную роль в обеспечении общественной безопасности, поиске преступников, обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, а также в спасательных операциях.

Дата празднования приурочена к открытию первого в России питомника полицейских сыскных собак в 1909 году. Инициатором привлечения животных к розыску преступников был начальник Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василий Лебедев. Благодаря ему появились методики по дрессировке служебных собак всех направлений. Первой служебной собакой стал доберман Треф. Он раскрыл более 1500 преступлений за свою карьеру.

Ысыах — Новый год в Якутии

Традиционный праздник якутов символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. В этот день проводятся национальные обряды для привлечения счастья и удачи, готовятся угощения, а в каждом населенном пункте Республики Саха устраивают празднования. Жители соревнуются в вольной борьбе, стрельбе из лука и армрестлинге, танцуют и участвуют в конных скачках.

close Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын недалеко от Якутска Александр Кряжев/РИА Новости

Всемирный день гидрографии



Этот праздник отмечают специалисты, занимающиеся составлением карт, инструкций и документов по навигации для обеспечения безопасности судоходства. Гидрографы не только работают над картами, но и участвуют в дноуглубительных работах, поиске ресурсов на морском дне и возведении водозащитных сооружений.

В 2005 году Международная гидрографическая организация приняла концепцию Всемирного дня гидрографии. Каждый год тема празднования меняется — от эффективного управления водными путями до защиты морской среды.

Международный день йоги



Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2014 году предложил учредить День йоги и приурочить его к летнему солнцестоянию, так как во время выполнения асан люди приветствуют солнце, чувствуют единение с миром и природой. Индийского политика поддержали 175 стран, включая Россию: резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН праздник установили 21 июня.Впервые Международный день йоги отметили в 2015 году. По всему миру на улицы вышли тысячи спортсменов с ковриками. В Нью-Йорке приверженцы йоги собрались на Таймс-сквер, в Париже — у подножия Эйфелевой башни. В Москве праздник прошел в парке «Сокольники». С тех пор в этот день любители древней практики устраивают открытые тренировки на улицах, в парках и скверах.

close Golubovy/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день гуманизма



Неофициальный праздник придумал Международный гуманистический и этический союз, а позже его признали многие организации по защите прав и свобод человека. В этот день на лекциях и флешмобах принято говорить о демократии, справедливости и социальной ответственности. Даже если вы не планируете в этот день посещать общественные мероприятия или участвовать в благотворительных акциях, просто вспомните о доброте, милосердии и понимании. Если вас кто-то раздражает, будьте терпеливы, а если кому-то нужна ваша помощь — не отказывайте!

День селфи



Хотя сделать собственный портрет можно и на фотоаппарате, из-за громоздкости техники эта функция долгое время не пользовалась популярностью. Однако с распространением гаджетов с фронтальной камерой пользователи интернета по всему миру подхватили традицию селфи. А вместе с тем зародился и праздник.

Впервые его отметили в 2014 году в США. Обычно мы снимаем себя с расстояния вытянутой руки, но некоторые пользуются штативами, подставками под телефон и другими аксессуарами. Автопортреты стали настолько популярными, что в 2013 году Оксфордский словарь выбрал «селфи» словом года, а в 2018 году в Лос-Анджелесе открылся музей селфи.

Международный день скейтбординга



Принято считать, что катание на доске — развлечение для подростков. На самом деле скейтбординг популярен у разных поколений, а из-за опасных трюков его считают экстремальным видом спорта. Скейтбординг дебютировал на молодежных Олимпийских играх-2014 в Нанкине . В Токио-2020 он вошел в перечень видов спорта олимпийской программы.

Праздник придумали американские скейтбордисты в 2004 году, а позже его поддержали спортивные бренды и журналы, освещающие этот вид спорта. Сегодня в России и мире строят скейт-парки и проводят соревнования в разных дисциплинах.

close Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирный день жирафа



Жирафы считаются самыми высокими наземными животными. Многие любят их за необычный внешний вид и дружелюбный нрав. Но, увы, популяция жирафов стремительно сокращается. Поэтому в 2014 году Фонд сохранения жирафов учредил праздник с целью повышения внимания к проблемам, с которыми эти животные сталкиваются в естественной среде обитания. В этот день проводятся образовательные мероприятия, акции и кампании, направленные на поддержку популяции жирафов и сохранение биоразнообразия планеты.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 июня в других странах

Национальный день аборигенов — Канада. Этот праздник придумали в Национальном индейском братстве в 1982 году. В День аборигенов во многих городах Канады проходят народные гуляния с концертами, песнями, танцами и праздничными салютами. Известно, что в этот день чествуют индейцев и эскимосов, которые принадлежат к числу коренных народов Канады.

close Национальный день аборигенов и фестиваля искусств коренных народов в Торонто, Онтарио, Канада ACHPF/Shutterstock/FOTODOM

Праздник музыки — Франция. Торжество приурочено ко дню летнего солнцестояния. В домах, квартирах и на улице принято играть на инструментах, петь и танцевать, даже если природа не одарила музыкальными способностями. Те, кто стесняется петь на людях, слушают уличных музыкантов или просто включают музыку в поддержку праздника.

Религиозные праздники 21 июня

День памяти великомученика Феодора Стратилата

Святой Феодор жил в городе Евхаиты (территория современной Турции) в конце III — начале IV века. Он был военачальником стратилат — греческий термин, обозначающий военачальника, позже стал почетным титулом в Византийской империи, часто применяется по отношению к святым и отличался мудростью, талантом и великодушием. В период гонения на христиан претерпел пытки по приказу римского императора Ликиния. Согласно преданию, тот прибыл в город со множеством золотых, серебряных изваяний эллинских богов и велел Феодору принести идолам жертвы. Но ночью Феодор разбил статуи и раздал золото и серебро бедным. Тогда Ликиний разозлился и велел схватить Феодора. Его пытали и распяли на кресте.

Наутро Феодора нашли живым и исцеленным. Народ начал бунтовать, но святой сдержал людей во имя смирения Христа. Феодор добровольно сдался палачам, а по пути на казнь исцелил нескольких заключенных прикосновением.

Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских

В 1237 году на Русь с войском напал хан Батый и разрушил города на севере Руси: Владимир, Ростов, Ярославль и другие. Тогда Ярославским княжеством правили благоверные князья Василий и Константин, они избегали междоусобиц и восстанавливали разрушенные татаро-монголами храмы. Князь Василий решал с Ордой политические вопросы для защиты русских земель. Он скончался из-за болезни, полученной им в ходе долгих разъездов. Князь Константин героически погиб в битве с татарами у горы Туговой. В 1501 году мощи князей были перенесены в Успенский собор Ярославля.

21 июня Русская православная церковь также чтит память: •‎ преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского;

•‎ преподобного Зосимы Финикийского;

•‎ святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;

•‎ священномученика Григория Златорунского, пресвитера.



В этот день особо почитаются:

•‎ Ярославская Икона Божией Матери;

•‎ Урюпинская Икона Божией Матери.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 21 июня

Федор Колодезник

День памяти Феодора Стратилата на Руси получил народное название — Федор Колодезник. Этот день считали благоприятным для рытья колодцев. Люди верили, что колодезная вода обладает волшебными свойствами и лечит от цинги.

Чтобы понять, где лучше рыть колодец, крестьяне накануне вечером раскладывали сковородки на землю в предполагаемых местах. Утром они проверяли, насколько утварь запотела. Если на сковороде оставались влажные следы, место считалось благоприятным для колодца.

В этом деле также помогал туман: колодец можно было ставить там, где у земли собиралась белая дымка.

В Федоров день особо почитали мастеров по колодцам. Для них накрывали столы с овощными блюдами и соленьями. На Федора Колодезника девушки набирали воду из семи колодцев: считалось, что после умывания такой водой здоровье будет крепким, придут жизненные силы.

В праздник было не принято отказывать другим в деньгах. Считалось, что жадный на Федора купец вскоре станет нищим. Также старались не ругаться с родными, чтобы ссора не переросла в долгий конфликт.

Приметы

Если стратилатовой росы поутру много — урожай будет хорошим.

Гром на Федора Колодезника принесет долгое ненастье.

Если вьюнки опустили головки, быть дождю.

Какие исторические события произошли 21 июня

1621 год — в Праге состоялась казнь на Староместской площади: были обезглавлены 27 руководителей восстания против Габсбургов.



— в Праге состоялась казнь на Староместской площади: были обезглавлены 27 руководителей восстания против Габсбургов. 1633 год — Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции в Риме за распространение учения Коперника.



— Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции в Риме за распространение учения Коперника. 1788 год — началась Русско-шведская война.



— началась Русско-шведская война. 1893 год — на Всемирной выставке в Чикаго было установлено первое в мире колесо обозрения.



— на Всемирной выставке в Чикаго было установлено первое в мире колесо обозрения. 1900 год — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.



— из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля. 1909 год — в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт».



— в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт». 1913 год — американка Джорджия Бродвик первой из женщин совершила прыжок с парашютом из аэроплана и приземлилась на аэродроме в Лос-Анджелесе.



— американка Джорджия Бродвик первой из женщин совершила прыжок с парашютом из аэроплана и приземлилась на аэродроме в Лос-Анджелесе. 1915 год — художник Казимир Малевич написал свою знаменитую картину «Черный квадрат».



— художник Казимир Малевич написал свою знаменитую картину «Черный квадрат». 1925 год — в Москве появились первые государственные такси: 16 автомобилей «Рено».



— в Москве появились первые государственные такси: 16 автомобилей «Рено». 1948 год — компания Columbia Records представила миру виниловые пластинки.



— компания Columbia Records представила миру виниловые пластинки. 1956 год — в СССР была принята на вооружение первая ракета с ядерным боезарядом Р-5М.



— в СССР была принята на вооружение первая ракета с ядерным боезарядом Р-5М. 1975 год — фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в американский прокат и положил начало эре блокбастеров.



— фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в американский прокат и положил начало эре блокбастеров. 1988 год — в кинотеатрах стартовал фильм «Кто подставил кролика Роджера», где кадры с реальными людьми сопровождались анимацией.



— в кинотеатрах стартовал фильм «Кто подставил кролика Роджера», где кадры с реальными людьми сопровождались анимацией. 2003 год — в Берлине поп-дуэт Modern Talking дал последний концерт.



— в Берлине поп-дуэт Modern Talking дал последний концерт. 2004 год — частный космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос.

close Дитер Болен во время последнего концерта Modern Talking в Берлине, Германия, 2004 год imago stock&people/Global Look Press

Дни рождения и юбилеи 21 июня

В 1797 году родился Вильгельм Кюхельбекер — поэт и декабрист, который участвовал в восстании на Сенатской площади.



— поэт и декабрист, который участвовал в восстании на Сенатской площади. В 1863 году родился Максимилиан Вольф — астроном, который популяризировал астрофотографию.



— астроном, который популяризировал астрофотографию. В 1897 году родился Юрий Кондратюк — ученый, один из основоположников теории космических полетов.



— ученый, один из основоположников теории космических полетов. В 1905 году родился Жан-Поль Сартр — писатель и драматург, один из ярчайших представителей экзистенциализма в литературе.



— писатель и драматург, один из ярчайших представителей экзистенциализма в литературе. В 1910 году родился Александр Твардовский — поэт, писатель и журналист, редактор журнала «Новый мир» и автор поэмы «Василий Теркин».



— поэт, писатель и журналист, редактор журнала «Новый мир» и автор поэмы «Василий Теркин». В 1921 году родилась Джейн Расселл — американская актриса, секс-символ Голливуда 1940–1950-х годов, которая прославилась ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».



— американская актриса, секс-символ Голливуда 1940–1950-х годов, которая прославилась ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». В 1935 году родилась Франсуаза Саган — автор романа «Здравствуй, грусть».



— автор романа «Здравствуй, грусть». В 1941 году родился Валерий Золотухин — актер театра и кино, народный артист РСФСР.



— актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1962 году родился Виктор Цой — лидер группы «Кино», повлиявший на формирование отечественного рока.



— лидер группы «Кино», повлиявший на формирование отечественного рока. В 1967 году родился Дмитрий Холодов — российский журналист, военный корреспондент, сотрудник «Московского комсомольца», убитый в 1994 году на рабочем месте.

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