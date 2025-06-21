21 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 21 июня
- День летнего солнцестояния
Праздник летнего солнцестояния отмечали еще в древности. У славян он известен как Иван Купала. Считалось, что в эту ночь вода, огонь и растения обретают волшебные свойства. После перехода на григорианский календарь день Ивана Купалы стали праздновать 7 июля.
- День кинологических подразделений МВД России
Дата празднования приурочена к открытию первого в России питомника полицейских сыскных собак в 1909 году. Инициатором привлечения животных к розыску преступников был начальник Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василий Лебедев. Благодаря ему появились методики по дрессировке служебных собак всех направлений. Первой служебной собакой стал доберман Треф. Он раскрыл более 1500 преступлений за свою карьеру.
- Ысыах — Новый год в Якутии
Традиционный праздник якутов символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. В этот день проводятся национальные обряды для привлечения счастья и удачи, готовятся угощения, а в каждом населенном пункте Республики Саха устраивают празднования. Жители соревнуются в вольной борьбе, стрельбе из лука и армрестлинге, танцуют и участвуют в конных скачках.
Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын недалеко от ЯкутскаАлександр Кряжев/РИА Новости
- Всемирный день гидрографии
В 2005 году Международная гидрографическая организация приняла концепцию Всемирного дня гидрографии. Каждый год тема празднования меняется — от эффективного управления водными путями до защиты морской среды.
- Международный день йоги
Впервые Международный день йоги отметили в 2015 году. По всему миру на улицы вышли тысячи спортсменов с ковриками. В Нью-Йорке приверженцы йоги собрались на Таймс-сквер, в Париже — у подножия Эйфелевой башни. В Москве праздник прошел в парке «Сокольники». С тех пор в этот день любители древней практики устраивают открытые тренировки на улицах, в парках и скверах.
- Всемирный день гуманизма
- День селфи
Впервые его отметили в 2014 году в США. Обычно мы снимаем себя с расстояния вытянутой руки, но некоторые пользуются штативами, подставками под телефон и другими аксессуарами. Автопортреты стали настолько популярными, что в 2013 году Оксфордский словарь выбрал «селфи» словом года, а в 2018 году в Лос-Анджелесе открылся музей селфи.
- Международный день скейтбординга
Праздник придумали американские скейтбордисты в 2004 году, а позже его поддержали спортивные бренды и журналы, освещающие этот вид спорта. Сегодня в России и мире строят скейт-парки и проводят соревнования в разных дисциплинах.
- Всемирный день жирафа
Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 июня в других странах
Национальный день аборигенов — Канада. Этот праздник придумали в Национальном индейском братстве в 1982 году. В День аборигенов во многих городах Канады проходят народные гуляния с концертами, песнями, танцами и праздничными салютами. Известно, что в этот день чествуют индейцев и эскимосов, которые принадлежат к числу коренных народов Канады.
Национальный день аборигенов и фестиваля искусств коренных народов в Торонто, Онтарио, КанадаACHPF/Shutterstock/FOTODOM
Праздник музыки — Франция. Торжество приурочено ко дню летнего солнцестояния. В домах, квартирах и на улице принято играть на инструментах, петь и танцевать, даже если природа не одарила музыкальными способностями. Те, кто стесняется петь на людях, слушают уличных музыкантов или просто включают музыку в поддержку праздника.
Религиозные праздники 21 июня
- День памяти великомученика Феодора Стратилата
Святой Феодор жил в городе Евхаиты (территория современной Турции) в конце III — начале IV века. Он был военачальником стратилат — греческий термин, обозначающий военачальника, позже стал почетным титулом в Византийской империи, часто применяется по отношению к святым и отличался мудростью, талантом и великодушием. В период гонения на христиан претерпел пытки по приказу римского императора Ликиния. Согласно преданию, тот прибыл в город со множеством золотых, серебряных изваяний эллинских богов и велел Феодору принести идолам жертвы. Но ночью Феодор разбил статуи и раздал золото и серебро бедным. Тогда Ликиний разозлился и велел схватить Феодора. Его пытали и распяли на кресте.
Наутро Феодора нашли живым и исцеленным. Народ начал бунтовать, но святой сдержал людей во имя смирения Христа. Феодор добровольно сдался палачам, а по пути на казнь исцелил нескольких заключенных прикосновением.
- Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских
В 1237 году на Русь с войском напал хан Батый и разрушил города на севере Руси: Владимир, Ростов, Ярославль и другие. Тогда Ярославским княжеством правили благоверные князья Василий и Константин, они избегали междоусобиц и восстанавливали разрушенные татаро-монголами храмы. Князь Василий решал с Ордой политические вопросы для защиты русских земель. Он скончался из-за болезни, полученной им в ходе долгих разъездов. Князь Константин героически погиб в битве с татарами у горы Туговой. В 1501 году мощи князей были перенесены в Успенский собор Ярославля.
Народные праздники и приметы 21 июня
- Федор Колодезник
День памяти Феодора Стратилата на Руси получил народное название — Федор Колодезник. Этот день считали благоприятным для рытья колодцев. Люди верили, что колодезная вода обладает волшебными свойствами и лечит от цинги.
Чтобы понять, где лучше рыть колодец, крестьяне накануне вечером раскладывали сковородки на землю в предполагаемых местах. Утром они проверяли, насколько утварь запотела. Если на сковороде оставались влажные следы, место считалось благоприятным для колодца.
В этом деле также помогал туман: колодец можно было ставить там, где у земли собиралась белая дымка.
В Федоров день особо почитали мастеров по колодцам. Для них накрывали столы с овощными блюдами и соленьями. На Федора Колодезника девушки набирали воду из семи колодцев: считалось, что после умывания такой водой здоровье будет крепким, придут жизненные силы.
В праздник было не принято отказывать другим в деньгах. Считалось, что жадный на Федора купец вскоре станет нищим. Также старались не ругаться с родными, чтобы ссора не переросла в долгий конфликт.
- Приметы
Если стратилатовой росы поутру много — урожай будет хорошим.
Гром на Федора Колодезника принесет долгое ненастье.
Если вьюнки опустили головки, быть дождю.
Какие исторические события произошли 21 июня
- 1621 год — в Праге состоялась казнь на Староместской площади: были обезглавлены 27 руководителей восстания против Габсбургов.
- 1633 год — Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции в Риме за распространение учения Коперника.
- 1788 год — началась Русско-шведская война.
- 1893 год — на Всемирной выставке в Чикаго было установлено первое в мире колесо обозрения.
- 1900 год — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.
- 1909 год — в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт».
- 1913 год — американка Джорджия Бродвик первой из женщин совершила прыжок с парашютом из аэроплана и приземлилась на аэродроме в Лос-Анджелесе.
- 1915 год — художник Казимир Малевич написал свою знаменитую картину «Черный квадрат».
- 1925 год — в Москве появились первые государственные такси: 16 автомобилей «Рено».
- 1948 год — компания Columbia Records представила миру виниловые пластинки.
- 1956 год — в СССР была принята на вооружение первая ракета с ядерным боезарядом Р-5М.
- 1975 год — фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в американский прокат и положил начало эре блокбастеров.
- 1988 год — в кинотеатрах стартовал фильм «Кто подставил кролика Роджера», где кадры с реальными людьми сопровождались анимацией.
- 2003 год — в Берлине поп-дуэт Modern Talking дал последний концерт.
- 2004 год — частный космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос.
Дитер Болен во время последнего концерта Modern Talking в Берлине, Германия, 2004 годimago stock&people/Global Look Press
Дни рождения и юбилеи 21 июня
- В 1797 году родился Вильгельм Кюхельбекер — поэт и декабрист, который участвовал в восстании на Сенатской площади.
- В 1863 году родился Максимилиан Вольф — астроном, который популяризировал астрофотографию.
- В 1897 году родился Юрий Кондратюк — ученый, один из основоположников теории космических полетов.
- В 1905 году родился Жан-Поль Сартр — писатель и драматург, один из ярчайших представителей экзистенциализма в литературе.
- В 1910 году родился Александр Твардовский — поэт, писатель и журналист, редактор журнала «Новый мир» и автор поэмы «Василий Теркин».
- В 1921 году родилась Джейн Расселл — американская актриса, секс-символ Голливуда 1940–1950-х годов, которая прославилась ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».
- В 1935 году родилась Франсуаза Саган — автор романа «Здравствуй, грусть».
- В 1941 году родился Валерий Золотухин — актер театра и кино, народный артист РСФСР.
- В 1962 году родился Виктор Цой — лидер группы «Кино», повлиявший на формирование отечественного рока.
- В 1967 году родился Дмитрий Холодов — российский журналист, военный корреспондент, сотрудник «Московского комсомольца», убитый в 1994 году на рабочем месте.
Кто отмечает день рождения
- 77 лет исполняется Анджею Сапковскому — польскому писателю, автору серии книг о ведьмаке Геральте.
- 75 лет исполняется Джоуи Крамеру — барабанщику, участнику рок-группы Aerosmith.
- 70 лет исполняется Мишелю Платини — французскому футболисту, и экс-игроку «Ювентуса», признанному IFFHS Международная федерация футбольной истории и статистики одним из лучших футболистов XX века.
- 67 лет исполняется Сергею Собянину — государственному и политическому деятелю, мэру Москвы с 2010 года.
- 61 год исполняется Олегу Кононенко — космонавту, Герою Российской Федерации, он первый и единственный из землян провел в космосе суммарно более 1110 суток.
- 61 год исполняется Дагу Сэванту — американскому актеру, известному по роли Тома Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки».
- 60 лет исполняется Лане Вачовски — режиссеру и продюсеру, автору трилогии «Матрица».
- 46 лет исполняется Крису Пратту — американскому актеру, звезде фильмов «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода».
- 43 года исполняется принцу Уильяму — старшему сыну короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы, герцогу Корнуолльскому и Кембриджскому.
- 42 года исполняется Эдварду Сноудену — бывшему сотруднику ЦРУ, раскрывшему информацию о слежке, которую вели спецслужбы.
- 40 лет исполняется Лане Дель Рей — американской певице и автору песен, которая стала символом меланхоличной поп-музыки.