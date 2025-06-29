Из-за непогоды десятки населенных пунктов Псковской области остались без света

Ливни и град оставили без света десятки населенных пунктов в Псковской области

Непогода оставила без света свыше двадцати населенных пунктов Псковского района Псковской области. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Наталья Федорова.

В своем сообщении она указала, что из-за неблагоприятных погодных условий — сильных дождей, гроз с порывистым ветром и града — более двух десятков населенных пунктов оказались обесточены.

Федорова отметила, что бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме для восстановления электроснабжения.

Кроме того, массовые отключения электричества из-за ураганного ветра произошли также в Плюсском районе Псковской области, о чем рассказала его глава Наталья Иванова в соцсетях.

На прошлой неделе в Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района.

Ранее в Ялте частично отключили свет.