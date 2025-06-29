На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за непогоды десятки населенных пунктов Псковской области остались без света

Ливни и град оставили без света десятки населенных пунктов в Псковской области
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Непогода оставила без света свыше двадцати населенных пунктов Псковского района Псковской области. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Наталья Федорова.

В своем сообщении она указала, что из-за неблагоприятных погодных условий — сильных дождей, гроз с порывистым ветром и града — более двух десятков населенных пунктов оказались обесточены.

Федорова отметила, что бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме для восстановления электроснабжения.

Кроме того, массовые отключения электричества из-за ураганного ветра произошли также в Плюсском районе Псковской области, о чем рассказала его глава Наталья Иванова в соцсетях.

На прошлой неделе в Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района.

Ранее в Ялте частично отключили свет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами