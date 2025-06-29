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Стало известно, откуда исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие

РИА Новости: исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие с Украины
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из обвиняемых.

«В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы», — заявил он.

Обвиняемый добавил, что у исполнителей был пистолет по типу «Макарова» и четыре ножа, которые были куплены одним из подсудимых Шамсидином Фаридуни.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» хотел остаться жить на Украине.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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