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Москвичам спрогнозировали «одно из самых холодных первых июля» в XXI веке

Синоптик Леус предупредил о похолодании в Москве на будущей неделе
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый день июля будет одним из самых холодных в XXI веке, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в столице июнь заканчивается в рамках климатической нормы — без температурной аномалии и с 74% от нормы осадков (однако в последний дни месяца «дождей еще прибавится»). К понедельнику, 30 июня, на погоду начнет влиять циклон с северо-запада. В начале недели он затянет столичное небо облаками и вызывет обильные дожди. Кроме того, будет ветрено, а столбик термометра не покажет больше +15…+17°C.

«В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля», — отметил эксперт.

Он уточнил, что пока рекорд принадлежит 1 июля в 2006 года с +14,9°C. В этот раз прогнозируется температура +16…+18°C.

«В целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой — по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до +23…+25°, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно», — заключил Леус.

На этом фоне в столичном дептранспе предупредили автомобилистов о дождях с грозой и ветром и призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. В связи с ухудшением погоды водителям порекомендовали не парковать машины у шатких конструкций и деревьев, снижать скорость движения у пешеходных переходов и избегать резких маневров.

Ранее россиянам показали виновника похолодания в стране.

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