Мужчина установил рекорд по количеству времени, проведенного лежа в снегу

UPI: швейцарец пролежал в снегу два часа и установил рекорд Гиннесса

Мужчина в Швейцарии установил рекорд по количеству времени, проведенного лежа в снегу, пишет UPI.

Швейцарец Элиас Мейер, профессиональный пауэрлифтер, установил новый мировой рекорд Гиннесса, проведя два часа и семь секунд под плотным слоем снега — полностью обнаженным, за исключением плавок.

Рекорд был установлен в рамках испытания на выносливость: спортсмен должен был находиться в непосредственном контакте со снегом в течение максимально длительного времени. Предыдущее достижение принадлежало поляку Валерьяну Романовски, который в 2022 году продержался один час и 45 минут.

Мейер специально выбрал место в горах, где снежный покров был особенно плотным и глубоким. Спортсмен лег на спину и был засыпан снегом так, чтобы все тело было полностью покрыто. Температура воздуха в тот день составляла около минус 10 градусов по Цельсию.

По словам Мейера, самым сложным оказалось не холод, а физическое давление снега на тело:

«Тяжелый снег придавил меня, отчего у меня болели плечи и локти», — признался он.

Элиас заявил, что его цель заключалась в том, чтобы показать: человеческое тело способно на невероятные вещи, если правильно подготовить его как физически, так и психологически.

Ранее женщина установила рекорд Гиннесса по количеству подтягиваний за 24 часа.