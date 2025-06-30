В России предложили повысить выплаты некоторым медикам

В Государственную думу поступит законопроект, предусматривающий увеличение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности для некоторых медиков, которые работали в учреждениях здравоохранения в сельской местности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который внесут в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от разных фракций.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в статьи 17 и 23 Федерального закона «О страховых пенсиях». Согласно этим изменениям, неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья граждан в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, будут повышены фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности сейчас стоит остро. Согласно приведенным в тексте данным, в сельском здравоохранении работают «лишь 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране». Для решения проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требуется применять комплексный подход, включающий как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, сказано в записке.

Как заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, которого цитирует агентство, представителей всех думских фракций объединяет необходимость решения этой проблемы.

«В том числе один из вариантов — введение соответствующих пенсионных льгот. Что и предлагается сделать, используя имеющуюся наработанную практику», — добавил он.

В конце июня депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что госслужащие могут рассчитывать на пенсию в 63 тысячи рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет.

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