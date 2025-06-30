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В Петербурге хотят штрафовать уличных аниматоров за приставания

В Петербурге могут законодательно запретить аниматорам приставать к прохожим
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TMP - An Instant of Time/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили запретить аниматорам приставать к прохожим на улице. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам авторов законопроекта Владимира Носова и Дениса Четырбока, инициатива направлена на повышение уровня законности в городе и недопущение посягательств на общественную безопасность и общественный порядок.

Парламентарии указали, что во время туристического сезона аниматоры и другие уличные работники преграждают путь пешеходам, хватают их за руки и одежду и фотографируются с ними. Затем они настоятельно предлагают купить снимки по завышенным ценам. Такое поведение должно административно наказываться.

В настоящее время в Санкт-Петербурге к гражданам нельзя приставать лишь в метро.

11 октября сообщалось, что в Краснодаре задержали треш-блогера, пристававшего к людям на улицах.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы для гадалок и экстрасенсов.

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