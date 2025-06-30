Психолог объяснила, почему надоедает привычная еда

Даже любимые блюда иногда теряют свою привлекательность, а еда становится скучной рутиной. Гастрономическая усталость — феномен, с которым сталкиваются многие. Почему такое происходит и как вернуть удовольствие от еды? Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская.

По словам эксперта, усталость от еды — это не просто каприз, а сигнал мозга.

«Когда мы едим одно и то же на протяжении длительного времени, рецепторы привыкают, а дофаминовая система, которая отвечает за удовольствие, перестает реагировать», — объясняет Белявская. Это явление носит название сенсорно-специфическое чувство сытости, которое заставляет нас терять интерес к привычным блюдам и подталкивает к более разнообразному питанию.

Кроме того, иногда гастрономическая скука — это не просто снижение интереса к еде, но и пусковой крючок для переедания.

«Когда мы не получаем удовольствия от привычной еды, мозг начинает искать замену: после сытного приема пищи хочется съесть что-то вкусное — печенье, шоколад или чипсы. Это происходит не потому что мы голодны, а потому что ищем удовольствие, которое недополучили во время основного приема пищи», — объясняет Белявская.

По мнению психолога, существует несколько способов «перезагрузить» аппетит и восприятие вкуса. Во-первых, важно стремиться к разнообразию в еде: например, при помощи новых блюд и сочетаний.

Разнообразный рацион важен не только для физиологического здоровья, но и для эмоционального благополучия. Продукты с разным вкусом, текстурой и составом позволяют телу получать необходимые витамины и микроэлементы, а мозгу — новые сенсорные впечатления. Еда перестает быть рутиной и вновь становится источником удовольствия. Как отмечает эксперт, пища, которая кажется вкусной и вызывает аппетит, не только повышает удовлетворение от трапезы, но и лучше усваивается, помогая сохранить интерес к питанию и поддерживать эмоциональный баланс.

Во-вторых, для возвращения радости от еды может помочь осознанное питание.

«Попробуйте есть медленно, без гаджетов, сосредоточившись на вкусе и текстуре блюда. Это поможет мозгу заново оценить еду и снова начать получать удовольствие от любимых когда-то блюд», — советует эксперт.

В-третьих, поддержкой окажется планирование рациона. Размышления о том, что бы поесть, отнимают энергию. Заготовки, заказ продуктов сразу на неделю или подписка на рационы освобождают время на отдых, хобби и общение с близкими. Это особенно важно для тех, чье питание нерегулярно: утренний кофе, пропущенный обед и вечернее переедание с чувством вины.

«Еда — это не только топливо, но и способ позаботиться о себе. Если вы даете себе возможность полноценно поесть, делаете паузы в течение дня, то помогаете себе бороться со стрессом и выгоранием, а значит — будете чувствовать себя лучше», — подытоживает эксперт.

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