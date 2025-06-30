В России растут государственные закупки онкопрепаратов

Госзакупки четырех дженериков, зарегистрированных в России, по данным платформы по работе с тендерами «Тендерплан», растут. В 2024 году рост составил 27% по сравнению с 2023 годом. За первое полугодие 2025 года рост составил 35% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Препараты с действующими веществами осимертиниб, акситиниб, руксолитиниб и бозутиниб, которые считаются наиболее востребованными противоопухолевыми препаратами, были зарегистрированы в России в 2023 году под соответствующими товарными марками, после чего иностранные производители инициировали патентные споры.

Эксперты платформы по работе с тендерами «Тендерплан» проанализировали госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, размещенные в публичном доступе, препаратов с указанными действующими веществами с 2023 года по первое полугодие 2025 года. Поиск закупок проводился по названиям действующих веществ: осимертиниб, акситиниб, руксолитиниб и бозутиниб.

По данным «Тендерплан», при сравнении первых полугодий 2023, 2024 и 2025 годов госзакупки данных препаратов в России стабильно растут. Так, по отношению к первому полугодию 2023 года в 2024 году за аналогичный период госзакупки четырех дженериков совокупно выросли почти вдвое: с 4,702 млрд рублей в первом полугодии 2023 года до 8,387 млрд рублей в первом полугодии 2024 года. За первые шесть месяцев 2025 года рост составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 11,346 млрд рублей.

В годовом соотношении совокупный рост госзакупок препаратов с данными действующими веществами, размещенными в публичном доступе, по данным «Тендерплан», составил 27% в 2024 году: с 13,897 млрд рублей в 2023 году до 17,708 млрд рублей в 2024 году.

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