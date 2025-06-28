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Россияне массово отравились пивом в Египте

SHOT: в Египте россияне массово отравились пивом
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Depositphotos

В Египте российские туристы массово отравились пивом в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе. Туристы употребляли местное разливное пиво, которое подавали в центральном баре. По их словам, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. После одного бокала у многих появились симптомы отравления, из-за чего пришлось около двух дней восстанавливаться.

Пострадавшие также пожаловались на необычный вкус напитка, напоминавший смесь лимонада и кваса. Некоторые предположили, что плохое пиво наливали специально, чтобы туристы покупали напитки в отеле по $4 за бутылку.

До этого ребенок из России отравился пеной на вечеринке в египетском отеле. По словам матери, после этого там провели внутреннюю проверку состава пены.

Ранее число пострадавших от отравления в лагере «Орленок» в Омской области выросло до 40.

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