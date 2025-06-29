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Глава ВЦИОМ ответил тем, кто не верит в искренность россиян на фоне СВО

Глава ВЦИОМ Федоров оценил, стали ли россияне больше врать в опросах
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Илья Питалев/РИА Новости

На фоне конфликта на Украине искренность россиян в опросах не изменилась настолько, чтобы мешать замерить их реальное мнение, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что в начале полномасштабных боевых действий российские социологи провели «различные эксперименты», чтобы проверить этот вопрос.

«Вердикт такой: никаких радикальных изменений в искренности людей в связи с СВО не произошло. Да, кто-то «закрылся», а кто-то, наоборот, стал говорить откровеннее, чем прежде, резать правду-матку. Общий баланс искренности практически не изменился», — сказал Федоров.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что люди всегда в значительной степени дают социально одобряемые ответы на опросы — говорят то, что, по их мнению, правильнее в глазах окружающих. С точки зрения социологов, это нормальное явление, которое учитывается при исследованиях.

«Что касается социальных одобряемых ответов — а вы думаете, их до СВО не было? Вы думаете, их нет в Америке или в Германии? <...> СВО здесь практически ничего не изменило. Конечно, наш инструмент познания, социологический опрос, ограничен, но он дает данные, которые при качественной аналитической обработке могут иметь, в том числе, и прогностическое значение», — резюмировал Федоров.

Подробнее о том, как россияне разделились по отношению к СВО, и как на общество повлияло вторжение в Курскую область — в интервью Федорова «Газете.Ru».

Ранее ВЦИОМ проанализировал, сколько россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину.

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