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Туристка без сознания парила на парашюте над Черным морем, но ее не спустили на землю

SHOT: туристка несколько минут без сознания летала на парашюте над Черным морем

В Краснодарском крае туристка потеряла сознание во время полета на парашюте над морем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет Telegram-канал, инцидент произошел на пляже в станице Голубицкой. На старте полета отлетевшее крепление сильно ударило женщину по голове. Она упала в обморок, но управлявший катером организатор не заметил этого и катал ее на аттракционе положенное время.

По словам очевидцев, после приземления туристка «еле шла» и плохо себя чувствовала. Ей пришлось обратиться к врачам.

20 июня у пляжа Карон на Пхукете 48-летний россиянин отправился купаться в море вместе с сыном, оставив жену на берегу. Через некоторое время мужчина пропал из виду. Оказалось, что он не смог самостоятельно выбраться на сушу. Сотрудники экстренных служб обнаружили россиянина примерно в 100 метрах от берега. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Ранее модель из России разбилась при падении с высоты в Турции и «воскресла».

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