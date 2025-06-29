Министр образования Эстонии забыла таблицу умножения

Министр образования Эстонии Кристина Каллас оказалась в неловкой ситуации, не сумев ответить на вопрос ведущего о том, сколько будет 8 умножить на 4. Ее слова приводит EA Daily.

Во время интервью ведущий попросил министра образования и науки Эстонии Кристину Каллас решить простую математическую задачу. В ответ министр сначала заявила, что «образование — это не только математические формулы», однако когда вопрос был задан повторно, честно призналась, что не знает ответа.

«Я не знаю», — заявила Каллас.

Кристина Каллас является экспертом в области образования и интеграции, а также политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему «Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими». Научным руководителем диссертации была профессор Велло Петтай, специализирующаяся на исследовании вопросов интеграции в обществе и проблем русскоязычного населения на территории бывшего Советского Союза.

На прошлой неделе глава правительства Великобритании Кир Стармер оконфузился, перепутав южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна с переводчиком.

Ранее Байден не смог назвать пол ребенка своей внучки.