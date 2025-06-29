В Петербурге школьник получил тяжелые травмы, упав с моноколеса

В Петербурге ребенок попал в реанимацию, упав с моноколеса

В Невском районе Петербурга школьник попал в реанимацию после падения с моноколеса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в Веселом поселке во дворах домов по Союзному проспекту. 11-летний мальчик катался на моноколесе и упал. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом обеих рук, ушибы и ссадины.

Состояние школьника оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации Филатовской больницы.

До этого в Подмосковье девятилетняя девочка застряла головой в качелях на детской площадке. Самостоятельно выбраться она не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. Из любопытства школьница просунула голову в пространство между деревянной перекладиной качелей-балансира и ручкой, за которую дети обычно держатся руками, когда качаются. Спасатели надели ей на голову защитный шлем и с помощью гидравлического инструмента перекусили и согнули дужку конструкции, освободив голову девочки.

Ранее пятилетняя девочка упала с высоты в петербургском детсаду.