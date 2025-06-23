Студентка, которую ищут уже две недели, могла стать жертвой мошенников с Украины

Пропавшая 21-летняя студентка могла стать жертвой мошенников с Украины. Об этом рассказал и.о. ректора НГЛУ им. Добролюбова Никита Авралев, передает NewsNN.

Предположительно, преступники обманом заставили девушку произвести платеж в недружественную страну, а затем стали угрожать ей уголовным делом и похитили. Злоумышленники могли от имени деканата вуза, где она училась, пообещать студентке повышенную стипендию за «регистрационный взнос», рассказал Авралев. На данный момент поиски пропавшей продолжаются.

Девушка из Нижегородской области, которая обучалась на филологическом факультете, пропала 9 июня. Через несколько дней ее отцу начали поступать угрозы от похитителей, требующих 2 млн рублей. В случае отказа злоумышленники обещали физически устранить девушку, отрезать ей конечности или продать в рабство. Полиция установила, что в день исчезновения девушка улетела в Москву — ее последний раз видели в аэропорту Шереметьево. Отец студентки также считает, что она стала жертвой мошенников.

Ранее кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников.