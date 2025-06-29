Исполнители теракта в «Крокусе» рассказали, куда направлялись после преступления

Исполнители теракта в «Крокусе» направлялись в Киев, там им обещали по 1 млн руб.

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» после совершения преступления должны были добраться до Киева, чтобы получить там по 1 млн. руб. Об этом говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости.

«21 марта 2024 года «Сайфулло» прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что после совершения теракта в «Крокус сити холле» нам нужно ехать в Киев, где при встрече с украинскими ребятами мы получим за свою работу по одному миллиону рублей каждый», — следует из показаний Муродали Рачабализоды.

Далерджон Мирзоев также подтвердил, что он и другие исполнители хотели скрыться на Украине, где ему «пообещали автомобиль и хорошую заплату». Такие же показания дал Мухаммадсобир Файзов.

Также стало известно, что террористов в Брянской области ждала «группа» для помощи пересечения границы с Украиной.

«Все совершаемые нами действия как по подготовке к теракту, так и при его совершении полностью планировались и координировались «Сайфулло». Мы знали, что и пути нашего отхода на Украину уже продуманы и спланированы. От «Сайфулло» мы знали, что помощь в пересечении границы нам окажет группа в Брянской области», — следует из показаний Рачабализоды.

Он сказал, что после теракта обвиняемы направлялись в Брянскую область к границе с Украиной.

«Пересечь границу и попасть на территорию Республики Украина мы планировали нелегально. Именно с этой целью мы сразу же направились на автомобиле в сторону Брянской области. Это было указание нашего куратора «Сайфулло», — добавил обвиняемый.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе».