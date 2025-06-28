Япония провела последний запуск космической ракеты Н2А

Япония в последний, 50-й раз, запустила свою ракету Н2А

Япония провела заключительный, 50-й запуск своей ракеты H-2A, который знаменует собой завершение эксплуатации данной модификации. Прямая трансляция события велась Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета H-2A (H-2A-F50) со спутником GOSAT-GW (наблюдение за парниковыми газами и круговоротом воды), разработанным JAXA, стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима, расположенной на юге Японии.

Предыдущий, 49-й успешный запуск H-2A состоялся в сентябре 2022 года. Тогда ракета успешно вывела на орбиту спутник «Радар 8», предназначенный для съемки земной поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях.

После завершения программы H-2A Япония перейдет к использованию новой ракеты H-3, созданной JAXA совместно с Mitsubishi Heavy Industries. Первоначально последний запуск H-2A планировался на 24 июня, однако Mitsubishi Heavy Industries перенесла его из-за технических неполадок.

Ракета H-3 обладает большей грузоподъёмностью (в 1,3 раза) и более низкой стоимостью запуска (в два раза ниже, чем у H-2A). Разработка H-3 началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 млрд иен ($1,5 млрд).

Ранее сообщалось, что на декабрь 2025 года (здесь) намечены запуск в серийное производство и развертывание низкоорбитальной спутниковой системы широкополосного доступа в интернет «Рассвет», созданной российской компанией «Бюро 1440».

Ранее Япония объявила о завершении лунной миссии модуля SLIM.