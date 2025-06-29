На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ

Суд приговорил исполнителей теракта против военного, погибшего в Ивановской области
close
Следственный комитет РФ

Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ, погибшего в январе в Ивановской области от взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

По данным ведомства, собранные доказательства были приняты судом для вынесения приговора гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой.

«Попова и Савоста признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, Попова признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в 2024 году с целью дестабилизации обстановки Попова и Савоста вступили с неустановленными лицами Главного управления разведки ВСУ в преступный сговор о совершении на территории РФ террористического акта.

В период с июля по декабрь Попова получила от представителей ГУР ВСУ самодельное взрывное устройство, а Савоста с помощью мессенджера Telegram установила доверительные отношения с бойцом ВС РФ.

Согласно материалам дела, военнослужащий Константин Нагайко, 29-летний капитан и командир батареи ракетной бригады, был убит в Шуе Ивановской области 30 декабря прошлого года.

Украинка передала ему посылку с косметическими средствами и другими предметами в качестве новогоднего подарка. Россиянка получила посылку через посредников, которые оставили ее на столе офицера. В ней находилось самодельное взрывное устройство, и, когда Нагайко открыл ее, произошел взрыв.

Ранее в Курской области задержали подозреваемых в убийстве начальника полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами