Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ, погибшего в январе в Ивановской области от взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

По данным ведомства, собранные доказательства были приняты судом для вынесения приговора гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой.

«Попова и Савоста признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, Попова признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в 2024 году с целью дестабилизации обстановки Попова и Савоста вступили с неустановленными лицами Главного управления разведки ВСУ в преступный сговор о совершении на территории РФ террористического акта.

В период с июля по декабрь Попова получила от представителей ГУР ВСУ самодельное взрывное устройство, а Савоста с помощью мессенджера Telegram установила доверительные отношения с бойцом ВС РФ.

Согласно материалам дела, военнослужащий Константин Нагайко, 29-летний капитан и командир батареи ракетной бригады, был убит в Шуе Ивановской области 30 декабря прошлого года.

Украинка передала ему посылку с косметическими средствами и другими предметами в качестве новогоднего подарка. Россиянка получила посылку через посредников, которые оставили ее на столе офицера. В ней находилось самодельное взрывное устройство, и, когда Нагайко открыл ее, произошел взрыв.

Ранее в Курской области задержали подозреваемых в убийстве начальника полиции.