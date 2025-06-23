В Курской области задержали подозреваемых в убийстве начальника полиции

Правоохранительные органы Суджанского района Курской области задержали подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вчера, 22 июня. Во время попытки задержания мародеров мужчина был убит.

Губернатор рассказал, что начальник полиции служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Жаров помогал жителям приграничных территорий и даже в непростых ситуациях проявлял заботу и человечность.

Врио губернатора назвал героическим поступок начальника полиции. Он подчеркнул, что Жаров посмертно достоин представления к награде.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что заместитель командира в добровольческом отряде «БАРС-32» батальона имени Судоплатова Олег Семов скончался от полученных ранений на поле боя. По его словам, военнослужащий стоял у истоков создания народного ополчения региона.

Ранее в зоне СВО погиб бывший министр российского региона.