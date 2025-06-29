Двух пенсионеров избили за попытку порыбачить на берегу Волги

В Рыбинске двух пожилых рыбаков избили за попытку порыбачить. Об этом пишет «Сорока News».

Инцидент произошел на берегу Волги, где привыкли рыбачить двое друзей, одному из которых 78 лет. Недавно дом неподалеку выкупили выходцы из бывшей советской республики и решили, что теперь прилегающая территория тоже принадлежит им, поэтому стали выгонять отдыхающих с пляжа.

Один из пенсионеров говорит, что собственники дома заявили свои права на песчаный участок, «единственное место, где можно подъехать к воде с лодками». Когда рыбак предложил вызвать стражей порядка, один из «хозяев пляжа», которого, как выяснилось позднее, зовут Арам, ударил его в лицо.

«Я говорю – ну так мы милицию тогда вызовем. Я поворачиваюсь, а этот, который начинал, говорит — я как тебе сейчас дам. И все, я больше ничего не помню. Очнулся, когда меня поднимали. Я тот момент не понял – смотрю, Володя уже лежит на спине, наклонился над ним – а они мне с ноги еще въехали», — вспоминает мужчина.

В «Русской общине» помогли пострадавшим составить заявления в полицию и снять побои. В УМВД по Ярославской области сообщили, что по факту случившегося уже ведется проверка.

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