Обманутый мошенниками уралец обратился к «адвокату» и снова лишился денег

Менеджер екатеринбургской компании лишился 6,6 млн рублей, поверив сначала фальшивым криптоинвесторам «Карине» и «Демину», а затем «английскому адвокату». Подробности в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба городского УМВД.

По данным полиции, в мае текущего года 40-летний екатеринбуржец познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая представилась Кариной. Та рассказала ему о заработке на бирже и свела с «аналитиком Деминым». Вместе они убедили свою жертву набрать кредитов и внести на криптосчет несколько миллионов рублей.

Около двух недель сервис показывал, что доход мужчины растет, однако когда он попытался вывести деньги, появилась ошибка. Уралец понял, что его обманули, но почему-то решил обратиться не в полицию, а к юристу, и разместил соответствующее объявление на порталах.

Вскоре с ним связался «Павел», который представился британским адвокатом и вызвался помочь с проблемой. В итоге житель Екатеринбурга лишился еще нескольких сотен тысяч рублей и все же обратился к полицейским за помощью.

Возбуждено уголовное дело.

Также 28 июня сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, которые выманили у пожилой женщины все накопления. Злоумышленники сообщили пенсионерке о подозрительной активности на ее счетах и предложили перевести накопления на «безопасный» счет. Поверив аферистам, москвичка перевела на указанные реквизиты 3 млн рублей, а затем передала курьеру 23 млн рублей наличными.

На этом мошенники не остановились, женщину заставили занять еще 3 млн рублей у коллеги и заложить автомобиль.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Тюмени отдал мошенникам 118 млн рублей.