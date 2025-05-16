В Госдуме предложили обязать операторов бесплатно защищать абонентов от мошенников

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил с инициативой обязать мобильных операторов бесплатно предоставлять услуги защиты от телефонных мошенников. Об этом он рассказал агентству «Москва».

«Сотовые операторы зарабатывают миллиарды рублей <...> Не должно быть ни у одного оператора никаких дополнительных тарифов за то, что они борются с мошенниками», – заявил он.

Депутат считает, что операторы должны возвращать деньги гражданам, пострадавшим от мошенников по их вине.

Кроме того, Свинцов отметил, что необходимо включать защиту от мошенничества во все тарифы на бесплатной основе, без каких-либо дополнительных сборов.

До этого стало известно, что в период майских праздников 2025 года в России был зафиксирован значительный рост числа мошеннических звонков. Количество таких вызовов увеличилось на 36% по сравнению с началом месяца. Злоумышленники применяли схемы, построенные на инвестиционных предложениях.

Ранее житель Астрахани получил более 7000 звонков от мошенников за несколько месяцев.