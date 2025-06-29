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В Турции произошел пожар в отеле

TRT: пожар произошел в небольшом отеле в историческом центре Антальи

Пожар произошел в небольшом отеле в историческом центре турецкой Антальи. Об этом сообщает TRT.

Инцидент произошел в квартале Калеичи. По данным канала, огонь быстро распространился на всю крышу здания и на несколько находящихся рядом построек.

Сотрудники оперативных служб города оперативно прибыли на место происшествия. О пострадавших не сообщалось.

До этого сообщалось, что шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии. Общая площадь возгорания составляет 107 655 гектаров. В данный момент угрозы населенным пунктам нет. За минувшие сутки было ликвидировано 16 лесных пожаров.

28 июня на Украинской улице в Астрахани вспыхнул склад с мебельной фурнитурой. Отмечается, что огонь охватил территорию площадью 1250 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее жителя Подмосковья задержали за поджог леса «ради забавы».

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