Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы происходят в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Официальных данных о взрывах пока не поступало.

Утром 29 июня «24 канал» со ссылкой на Львовского главу областной военной администрации Максима Козицкого сообщил о взрывах во Львове и Кременчуге.

До этого стало известно, что объект критической инфраструктуры в Полтаве на Украине получил повреждения в результате взрыва. В администрации города отметили, что детали произошедшего не раскрываются из соображений безопасности.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Киев и окрестности атаковали БПЛА.