В Ленобласти мужчина спас упавшего в реку четырехлетнего ребенка

Мальчик упал с пирса в реку под Петербургом и был спасен отцом другого ребенка

В Ленинградской области выясняются обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним. Об этом стало известно 78.ru.

Несчастный случай произошел на берегу реки Нарвы в Сланцевском районе. Мальчик 2020 года рождения отдыхал на даче у бабушки и играл на улице с водяным пистолетом. В какой-то момент он отправился к реке, чтобы наполнить его водой, но упал, когда спускался с пирса, и начал тонуть.

Это заметили другие дети, одна из девочек позвала на подмогу своего отца. Тот выловил мальчика из воды и оказал ему первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию, но уже на следующий день перевели в педиатрическое отделение.

Сейчас юный пациент находится под наблюдением медиков. Правоохранители начали проверку.

Ранее российский подросток бросился в реку, чтобы спасти подругу, но утонул сам.