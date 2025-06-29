В Петербурге избили хозяйку корги, которая выгуливала своего пса без поводка

В Петербурге девушку избила прохожая из-за ее не взятой на поводок собаки

В Санкт-Петербурге девушку избили из-за того, что она выгуливала корги без поводка. Об этом пострадавшая рассказала SHOT.

В день инцидента петербурженка выгуливала своего пса по кличке Лео во дворе дома на Учительской улице. Проходившей мимо женщине не понравилось, что на корги не надет поводок, и она сразу же высказала свое недовольство. Хозяйка попробовала объяснить, что Лео безобиден и не бросается на людей.

Однако незнакомка не успокоилась, а наоборот заявила, что в следующий раз «воткнет ее мордой в асфальт, а собаку вырубит с ноги по морде». Затем женщина набросилась на нее с кулаками.

У хозяйки собаки диагностировали травмы головы и ушибы, а также у нее было вырвано множество волос. Она обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка.