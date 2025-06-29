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Блогершу из Дагестана задержали за сбыт сильнодействующих веществ

МВД Дагестана задержало популярную блогершу Шапилову за сбыт средств для похудения
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Shutterstock

Популярную блогершу из Дагестана Джамилю Шапилову задержали по подозрению в сбыте сильнодействующих средств для худеющих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МВД в регионе.

Девушку задержали с сибутрамином, который с января 2008 года входит в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов. По данным МВД, препарат вызывает сильную зависимость и оказывает негативный эффект на здоровье.

Блогер Шапилова набрала свыше 230 тысяч подписчиков в социальных сетях, которым она обещает стройное тело «без диет и насилия».

Согласно УК РФ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта наказывается крупным штрафом или ограничением/лишением свободы на срок до трех лет.

До этого блогера Авакяна задержали за разглашение тайны частной жизни после выпуска видео с инспектором ГАИ, который стоит в стрингах и нюхает белый порошок.

Ранее в Чечне объяснили, как блогер оказался в багажнике «Мерседеса».

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