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Избиение мужчиной случайного прохожего в Калининграде попало на видео

Калининградец отправил случайного прохожего в реанимацию и попал на видео

В центре Калининграда случайный прохожий напал на незнакомого ему мужчину и жестоко избил его. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Информация о пострадавшем поступила в полицию из больницы, куда скорая привезла 54-летнего мужчину со множественными телесными повреждениями. Ему диагностировали травмы лица, грудной клетки, переломы ребер, и поместили в реанимацию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что инцидент произошел на улице Черняховского, побои пострадавшему нанес незнакомец. Судя по кадрам видно, что мужчины шли навстречу друг другу. В какой-то момент между ними случилась словесная перепалка. Один из них не смог сдержать эмоций и напал на оппонента, избив его руками и ногами. После этого агрессор скрылся с места преступления. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сыновья жестоко избили пожилую мать, женщина в реанимации.

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