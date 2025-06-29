Курьер маркетплейса насиловал малолетнего сына на даче в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали курьера маркетплейса, который подозревается в сексуальном насилии над собственным сыном. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Информацию о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

По подозрению в изнасиловании шестилетнего ребенка был задержан его 38-летний отец — курьер одного из маркетплейсов. В доме вместе с мальчиком была его мать. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетний госпитализирован для медицинского освидетельствования. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело.

До этого подросток из школы-интерната под Петербургом изнасиловал 13-летнюю девочку. Мать пострадавшей сообщила в полицию о случившемся. Медики в больнице при осмотре подтвердили ушибы наружных половых органов. Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу на глазах у ее матери.