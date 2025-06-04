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Подросток из школы-интерната под Петербургом изнасиловал 13-летнюю девочку

Подросток изнасиловал 13-летнюю девочку в Шушарах
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Shutterstock

Под Петербургом 15-летний подросток изнасиловал 13-летнюю девочку, сообщает портал «Конкретно.ру».

Преступление произошло вечером 2 июня в подъезде дома на Ростовской улице в Шушарах. По данным источника, над шестиклассницей надругался ученик восьмого класса школы-интерната из Павловска. Он уже состоит на учете в полиции и в психоневрологическом диспенсере.

В тот же день мать пострадавшей сообщила в полицию о случившемся. Медики выявили у жертвы при осмотре ушибы наружных половых органов и подтвердили подозрения. Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце мая петербургский подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и отправил видео друзьям. Инцидент произошел в ночь на 25 мая в Курортном районе. По словам матери школьницы, подросток изнасиловал ее дочь. Злоумышленник снимал свои действия на камеру смартфона, а затем распространил видеозапись среди своих знакомых через мессенджер. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее российский подросток изнасиловал 11-летнюю девочку и отправился в колонию.

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