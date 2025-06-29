В пяти аэропортах России введены временные ограничения

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты введены ограничения

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты введены временные ограничения на работу. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Согласно его заявлению, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

28 июня сообщалось, что Росавиация начала расследование трех инцидентов, которые произошли 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Кореняко уточнил, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П в Ржевском муниципальном округе Тверской области, столкновении двух самолетов на рулежной дорожке аэродрома Сочи.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.