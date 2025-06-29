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Мошенники начали обманывать с помощью сервисов знакомств и iCloud

МВД: мошенники блокируют Apple, предлагая установку недоступных приложений
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники для блокировки Apple путем получения доступа к iCloud начали использовать в качестве предлога установку недоступных приложений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве», — рассказали в пресс-центре.

В МВД привели пример схемы, которой придерживаются мошенники. В сфере знакомств злоумышленник подыскивает жертву, которая пользуется устройством Apple, после чего выстраивает с жертвой доверительные отношения.

Затем жертве показывают фото разбитого телефона, объясняя, что не выходит войти в iCloud. Также мошенник заявляет, что ему срочно нужно распечатать билеты на самолет или материалы для доклада руководителю.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего эту схему реализовывают для того, чтобы вымогать деньги, средняя сумма составляет около 10 тыс. рублей. Угрозами выступают удаление данных или безвозвратная блокировка устройства, заключили в МВД.

В мае зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил с инициативой обязать мобильных операторов бесплатно предоставлять услуги защиты от телефонных мошенников. Депутат считает, что операторы должны возвращать деньги гражданам, пострадавшим от злоумышленников по их вине.

Ранее обманутый мошенниками уралец обратился к «адвокату» и снова лишился денег.

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