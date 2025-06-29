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В России решили попробовать новый способ взыскания долгов за ЖКХ

В России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги пройдет в России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, с документом ознакомился ТАСС.

В документе указано, что Минстрою поручено в течение 15 рабочих дней сформировать перечень регионов, которые примут участие в эксперименте.

Как говорится в постановлении, целями эксперимента является среди прочего повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ.

Планируется, что в рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, а также автоматизированная система «Правосудие», портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере.

Благодаря нововведению, все необходимые сведения будут приходить мировым судьям в электронном виде, чтобы не приходилось направлять «бумажные» запросы в различные органы власти. Также должникам будет приходить информация о наличии у них задолженности. Помимо этого их предупредят о мерах, которые принимаются по вопросу задолженности.

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение коммунальных тарифов. Оно станет одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.

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