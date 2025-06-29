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Выпускники обрадовались Кате Лель на праздничном концерте в Кремлевском дворце

В Кремлемском дворце состоялся концерт Всероссийского выпускного бала
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Праздничный концерт, посвященный Всероссийскому выпускному балу, состоялся в Кремлевском дворце. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, открыл мероприятие заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, исполнив свой хит «Я — русский». Кроме того, певец спел новую песню «Прямо по сердцу». Именно с этой музыкальной композицией SHAMAN представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится сентябре.

На вечере выступили множество артистов, среди которых были группы Nemiga, Serebro, а также Стас Пьеха и другие исполнители. Но особенно тепло выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты «Мой мармеладный» и «Муси-пуси».

Завершился праздничный концерт выступлением Татьяны Куртуковой, которая подарила выпускникам свои песни «Одного» и «Матушка».

27 июня на ВДНХ прошел Московский выпускной-2025, в котором приняли участие более 45 тыс. человек. Тема праздника в этом году — «Код поколения». Следует отметить, что на ВДНХ праздник проходит впервые — обычно концерт проводили в парке Горького. Ближе к полуночи небо озарил праздничный салют. Завершился выпускной ночной дискотекой под открытым небом, которая продлилась до утра. Как это было — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее невестка Орбакайте прилетела в Россию к сестре на выпускной.

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