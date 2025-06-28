В России впервые адвоката лишили статуса из-за проживания за рубежом

Российского адвоката впервые лишили статуса за проживание вне России более года

Ростовский адвокат Ирина Гак лишилась статуса из-за длительного нахождения за границей. Об этом сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко в Facebook (владелец соцсети, компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признана в России экстремистской и запрещена).

Как отмечается, это первый известный случай подобного рода в России.

«Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста послушно лишила адвокатского статуса адвоката Ирину Гак. <...> За что? За то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России», — отметила Москаленко.

Ирина Гак покинула Россию в 2023 году. Данное решение она приняла после смерти ее подзащитного, активиста и оппозиционера Анатолия Березикова, который скончался в спецприемнике. МВД сообщило, что он совершил самоубийство, однако Гак утверждала, что на спине Березикова были заметны следы от электрического шокера и, что он опасался за свою жизнь.

В мае сообщалось, что заместитель председателя Псковского городского суда Светлана Григорьева может потерять свой судейский статус из-за решения освободить четверых украинских наркокурьеров.

Ранее певица Юлия Чичерина призвала лишать депутатского статуса за сплетни и ложь.