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В воздухе Новосибирска выявили опасный газ

В Новосибирске выявили повышенную концентрацию формальдегида
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Shutterstock

Западно-Сибирский гидрометцентр заявил о выявлении превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) формальдегида в районе города Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС.

«Уровень формальдегида достигает 1,8 ПДК», — сообщает ведомство, уточняя, что превышение было зафиксировано в Дзержинском районе города.

Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким запахом, который является ядовитым в больших концентрациях. При вдыхании он может вызывать острый бронхит, вплоть до отека легких, конъюнктивит, головокружение и судороги. Превышение ПДК загрязняющих веществ, таких как фтористый водород, формальдегид и пыль, является актуальной проблемой для Новосибирска. В связи с этим в городе регулярно вводится режим «черного неба».

Накануне в Ижевске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с произошедшим разливом нефтепродуктов в реке Старковка. Специалисты из управления гражданской защиты города и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики провели анализ проб воды, отобранных в нескольких точках.

Ранее были перечислены опасные материалы, которые нельзя использовать при ремонте.

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