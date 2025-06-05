Перечислены опасные материалы, которые нельзя использовать при ремонте

Многие материалы, которые десятилетиями использовались в строительстве, сегодня признаны опасными или окружены мифами. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», какие материалы нельзя использовать в жилых помещениях.

«Начнем с пенотекса и аналогичных пленкообразующих составов. Существует миф, что любой защитный состав для дерева — это хорошо. На самом деле такие покрытия создают на поверхности плотную пленку, которая блокирует естественный воздухообмен. В результате влага накапливается внутри древесины, что приводит к гниению и появлению плесени. Для дерева лучше использовать дышащие пропитки на основе воска, масла или акрила. Для наружных работ подойдут составы с УФ-фильтрами, но без образования пленки», — объяснил он.

Еще один распространенный миф гласит: гипсокартон можно ставить везде, главное — хорошо покрасить. В реальности обычный гипсокартон во влажных помещениях быстро впитывает влагу, деформируется и становится рассадником плесени. Для ванной, кухни или лоджии нужно использовать только влагостойкий гипсокартон с обработкой гидрофобной грунтовкой. А в душевых и зонах с прямым контактом с водой лучше применять цементные или стекломагниевые листы.

«Ламинат он и в Африке ламинат», — считают многие и выбирают самый бюджетный вариант.

«Однако недорогой ламинат, особенно китайского производства, часто содержит меламиновые смолы, выделяющие формальдегид — опасный для дыхательной системы канцероген. Лучше выбирать ламинат класса E0 или E1 по европейской маркировке, а в идеале — натуральный паркет или инженерную доску», — предупредил эксперт.

Пластиковые ПВХ-панели многие считают практичным и недорогим решением, а разговоры о вреде называют страшилками. Но при нагреве от батарей или солнечных лучей ПВХ выделяет хлорвинил — токсичное вещество, раздражающее слизистые. Вместо них лучше использовать МДФ с натуральным шпоном или деревянную вагонку. Если нужен бюджетный вариант — можно рассмотреть акриловые панели, но тут обязательно проверять сертификаты.

«Некоторые думают, что асбест — это пережиток прошлого и его уже нигде не используют. Действительно, сейчас на смену асбесту пришли современные аналоги: минеральная вата, базальтовые плиты и фиброцемент. Однако в домах, построенных до 2000-х годов, асбест еще встречается в шифере, теплоизоляционных плитах и огнеупорных прокладках. При разрушении он выделяет микрочастицы, которые могут вызвать фиброз и даже онкологические заболевания. Такой материал нельзя демонтировать самостоятельно — этим должны заниматься специалисты с респираторами и пылеулавливающими установками», — отметил он.

Не стоит слепо доверять «опытным» мастерам, многие до сих пор используют потенциально опасные материалы просто по привычке или в силу консерватизма. Лучше переплатить за безопасность, чем потом бороться с последствиями и вдыхать токсины, резюмировал Васильев.

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