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Пенсионер испугался уголовного дела и отдал аферистам 118 млн рублей из накоплений

Тюменец перевел мошенникам 118 млн рублей
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мужчина из Тюменской области стал жертвой мошенников, отдав им миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по Башкирии.

Впервые аферисты связались с 60-летним мужчиной в мае. Один из злоумышленников представился бывшим начальником и заявил, что сейчас на бывшем месте работы пенсионера проходит проверка.

Спустя некоторое время позвонил «сотрудник правоохранительных органов». По его словам, кто-то получил доступ к счетам мужчины и перевел средства на счета в другой стране.

«Затем преступники убедили тюменца, что ему грозит уголовная ответственность. Испугавшись последствий, пенсионер стал действовать по указаниям злоумышленников», – сообщается в публикации.

В результате мужчина снял 118 миллионов из личных сбережений и перевел на указанные счета.

Позже, когда пенсионер вместе с супругой приехали в Башкирию, ему снова позвонили аферисты. На этот раз тюменец вместе с женой попытался обналичить 22 миллиона рублей, но сотрудники банка заметили, что посетители нервничают и отказали. Вместе с полицией менеджеры убедили пару, что их обманули.

Ранее в Уфе восьмиклассник перевел аферистам 4 млн рублей, спасая деньги родителей.

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