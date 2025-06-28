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Пожилая россиянка лишилась 1,3 млн рублей, пытаясь получить «посылку» от мошенников

В Красноярском крае пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей из-за мошенников
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Depositphotos

В Красноярском крае 65-летняя женщина потеряла сбережения, пытаясь получить «посылку» от мошенников. Об этом сообщает gnkk.ru.

Все началось с того, что жительнице города Сосновоборска поступил звонок от лжесотрудницы почты — она сообщила о поврежденной посылке, которая якобы пришла на имя россиянки. Аферистка попросила горожанку назвать код из СМС. Затем женщине пришло фальшивое уведомление о взломе профиля на «Госуслугах». Последовательно переключаясь между мнимыми специалистами «техподдержки», «Росфинмониторинга» и «правоохранительных органов», мошенники убедили пенсионерку предоставить доступ к телефону.

В результате обмана женщина обналичила все свои сбережения в размере 1,3 млн рублей и перевела их на «безопасный счет», контролируемый злоумышленниками. Пострадавшая призналась, знала о существовании подобных схем мошенничества, но не ожидала стать их жертвой.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 32 млн рублей из-за мошенников.

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