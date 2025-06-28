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Московских водителей предупредили о затяжных дождях до вторника

Дептранс Москвы предупредил водителей о затяжных дождях до 1 июля
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Telegram-канал «SHOT»

В Москве до вторника, 1 июля, установится дождливая погода с сильным ветром. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«До вторника в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня и до вечера вторника в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер до 17 м/с», — отмечается в сообщении.

В связи с ухудшением погоды водителям порекомендовали не парковать машины у шатких конструкций и деревьев, заранее снижать скорость движения у пешеходных переходов, а также избегать резких маневров и не отвлекаться от управления автомобилем.

До этого стало известно, сколько штрафов получили пользователи прокатных самокатов в Москве за нарушение правил парковки.

Ранее в Москве Росгвардия помогла жениху на раритетной «Волге», у которого перед свадьбой кончился бензин.

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