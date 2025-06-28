На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неадекватный мужчина избил отдыхающих в одном из московских парков

Baza: в Москве неадекватный мужчина избил отдыхающих в парке
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве неизвестный напал на отдыхающих в парке и избил их. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в парке у метро Дубровка. Неадекватный мужчина с бородой сначала избил одного посетителя парка возле скамейки, затем подошел к другой скамейке и напал на второго отдыхающего. Вместе с приятелем они агрессивно реагировали на тех, кто пытался заснять из действия на видео.

По словам очецидцев, скорая помощь прибыла на место происшествия через 15 минут, а полиция — через 35 минут после случившегося. Однако стражам порядка не удалось задержать неадекватного мужчину, так как они с приятелем скрылись с места происшествия. Пострадавшие от рук агрессора не стали писать заявлений в правоохранительные органы.
Ранее неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза.

Ранее неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами