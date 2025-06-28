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Пьяная петербурженка ударила возлюбленного ножом в голову во время ссоры

В Петербурге женщина ударила возлюбленного ножом в голову во время ссоры
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Depositphotos

В Петербурге 53-летняя женщина ударила своего 55-летнего избранника ножом в голову во время выяснения отношений. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 26 июня в квартире на проспекте Науки. Женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом в голову своего сожителя во время ссоры. Пострадавший самостоятельно вызвал полицию, сообщив о травме головы.

Мужчину госпитализировали с серьезными повреждениями. У него диагностировали непроникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, перелом лобной кости и резаную рану височной области. Также у пострадавшего наблюдаются посттравматические судороги. Он находится в реанимации.

Женщину задержала прибывшая следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка ударила возлюбленного сковородой по голове и изрезала ножом во время ссоры.

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