Мужчина ударил школьника на детской площадке в Петербурге и стал фигурантом дела

В Петербурге сосед ударил школьника на детской площадке и стал фигурантом дела

В Петербурге 43-летнего мужчину обвинили в нападении на 13-летнего школьника на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 25 июня во дворе дома №53 корпус 4 по проспекту Космонавтов. Мужчина, проживающий по соседству, ударил семиклассника по лицу и схватил его за ухо на детской площадке — причины случившегося не уточняются.

Пострадавший с ушибом мягких тканей обратился в больницу имени Раухфуса. Ему оказали помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

На следующий день мать мальчика подала заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого соседа.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч.1 п.а УК РФ — «Хулиганство с применением насилия». Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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