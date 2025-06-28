На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ударил школьника на детской площадке в Петербурге и стал фигурантом дела

В Петербурге сосед ударил школьника на детской площадке и стал фигурантом дела
close
Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 43-летнего мужчину обвинили в нападении на 13-летнего школьника на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 25 июня во дворе дома №53 корпус 4 по проспекту Космонавтов. Мужчина, проживающий по соседству, ударил семиклассника по лицу и схватил его за ухо на детской площадке — причины случившегося не уточняются.

Пострадавший с ушибом мягких тканей обратился в больницу имени Раухфуса. Ему оказали помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

На следующий день мать мальчика подала заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого соседа.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч.1 п.а УК РФ — «Хулиганство с применением насилия». Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Иркутской области пьяный отец избил 11-летнего сына шваброй.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами