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В Иркутской области пьяный отец избил 11-летнего сына шваброй

В Иркутской области отец получил срок за избиение сына шваброй
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ольхонском районе Иркутской области огласили приговор местному жителю, который жестоко избил 11-летнего сына шваброй. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, пьяный мужчина решил заняться «воспитанием» 11-летнего сына. Мужчина избил школьника и сломал об него швабру. В ходе расследования выяснилось, что год назад обвиняемый был приговорен к обязательным работам за избиение пасынка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы.

До этого в Якутске суд вынес приговор мужчине, который избил сына по незначительному поводу. 40-летний местный житель узнал, что ребенок пропустил урок. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «заняться воспитанием своего сына» и напал на него с ножом. Ребенок сумел вырваться и убежать. Приговором суда отцу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

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