В Екатеринбурге задержали ряд подозреваемых в преступлениях прошлых лет

В Екатеринбурге задержаны лица по делам о преступлениях, совершенных в 2000-е

В Екатеринбурге прошли обыски и задержания ряда лиц по делам о совершенных в 2000-е годы преступлениях. Об этом сообщили ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и помощник руководителя СУ СК России по региону Максим Чалков.

«В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — заявили Горелых и Чалков.

Сообщается, что в рамках расследования задержанные проверяются на причастность к ряду преступлений. Подробности самих преступлений источники не сообщили.

До этого МИД Азербайджана призвали Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два гражданина страны. В ведомстве заявили, что в результате «нападения на азербайджанцев» девять человек были задержаны, также есть пострадавшие.

От российской стороны в дипмиссии ожидают немедленного расследования и привлечения виновных к ответственности. В МИД Азербайджана назвали случившееся «недопустимым актом насилия».

Ранее гражданина Азербайджана арестовали в Москве.