Азербайджанца арестовали в Москве

Никулинский суд Москвы по требованию Азербайджана арестовал гражданина этой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованный Эльхан Муса оглы Ибрагимов был объявлен в международный розыск. Он был арестован до 2 сентября «в целях обеспечения возможности его выдачи запрашивающей стороне — правоохранительным органам республики Азербайджан».

Арестованного обвиняют в участии в преступном сообществе, а также участии в запрещенном в Азербайджане вооруженном формировании.

До этого адвокаты бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна обвинили Азербайджан в пытках и обратились в ООН.

В сентябре 2023 года Варданян переехал в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Суд арестовал его на четыре месяца, в январе арест был продлен. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы. В Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее в Армении заявили о незаконных арестах, которые Азербайджан проводит в Карабахе.