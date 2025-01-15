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В Кузбассе продавец магазина отлупила мужчину сковородой, которую тот пытался украсть

В Кузбассе продавец отлупила мужчину украденной им сковородой
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Подслушано Топки/VK

В Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора продавщицей. Инцидент произошел в городе Топки, действия сотрудницы торгового зала сняли на камеру очевидцы. Кадры позже разместил паблик «Подслушано Топки» во «ВКонтакте».

На них продавец прижала мужчину, внешне похожего на бродягу, к стене магазина на улице и лупит его сковородой по голове. При этом сотрудница супермаркета нецензурно выражается в адрес оппонента.

Как выяснили сотрудники полиции, инцидент произошел 14 января в магазине по улице Горной. Потерпевшим оказался 63-летний местный житель, который попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Правоохранители отметили, что в отношении 43-летней работницы магазина был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Женщина уже извинилась на камеру и отметила, что была не права, «ответив агрессией на агрессию». Также в полиции решают вопрос о возбуждении административных дел по статьям «Побои» и «Мелкое хищение».

Ранее в Оренбурге мужчина избил юношу-продавца из-за неработающей видеокарты.

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