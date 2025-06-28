Сбежавшего в Липецкой области военного заподозрили в убийстве

В Липецкой области по подозрению в убийстве разыскивают сбежавшего из-под сопровождения военного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В городе Ельце на Томской улице 25 июня в одном из домов было обнаружено тело 49-летнего мужчины с двумя колото-резаными ранами на шее. На месте работали оперативные службы.

Подозреваемым в убийстве мужчины оказался 36-летний военнослужащий из Псковской области. Предварительно, за день до преступления он сбежал из-под сопровождения из поезда Петербург — Ейск. Мужчина был одет в военную форму и кепку с шевроном ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что подозреваемый ранее судим за кражи, грабежи и разбои. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В данный момент военного разыскивают.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» с подругой издевались над девушкой-инвалидом.