Экс-боец «Вагнера» с подругой издевались над девушкой-инвалидом. Ее нашли в реке, а мужчину ищут военные

В городе Карпинске Свердловской области простились с 24-летней девушкой с инвалидностью Анастасией Поляковой, чье тело было найдено 1 июня в реке Турья после нескольких дней поисков. Известно, что перед смертью она подверглась жестоким издевательствам и избиению от местной жительницы. Видеозапись инцидента разошлась по соцсетям, наделала много шума и вызвала возмущение общественности. Следственный комитет ведет расследование случившегося.

В Карпинске прошли похороны 24-летней Анастасии Поляковой. Девушка ушла из дома и пропала 27 мая. Несколько дней ее разыскивали добровольцы отряда «Лиза Алерт» и полиция. 1 июня ее тело нашли в реке Турья. Волонтеры утверждают, что она зашла в воду сама. О причинах смерти официально не сообщается. За несколько дней до гибели Анастасию избила местная жительница и помочилась ей на лицо, пока знакомый нападавшей снимал все на видео.

Что случилось

По предварительным данным, 18 мая между погибшей Анастасией Поляковой и местной жительницей Натальей Бродовиковой произошел конфликт. Дело происходило в частном доме их общей знакомой. Поводом послужило обвинение в том, что 24-летняя Полякова якобы показывала обнаженную грудь 12-летнему сыну подруги Натальи (это не подтверждено, показания об этом разнятся). В результате девушку жестоко избили. Финал экзекуции был заснят на видео, которое впоследствии разошлось по соцсетям. В нем взрослая женщина (предположительно, 35-летняя Бродовикова) насильно удерживает лежащую на полу Анастасию, после чего садится ей на голову и мочится прямо в лицо.

В кадре слышен их диалог, где пострадавшая Анастасия умоляет не делать этого: «Наташ, ну серьезно, ну ты чего, не человек что ли, а?» В ответ мучительница отвечает ей: «Человек. Только ты не знаешь, какой я человек».

Все это снимал на телефон мужчина (его голос также слышен на записи). «КП-Екатеринбург» пишет, что это местный житель, 43-летний Виталий Г. По версии издания, оба участника издевательств (и Наталья, и Виталий) ранее отсидели за убийство. Портал E1.ru выяснил, что Бродовикова ранее была осуждена за убийство своего партнера — в 2011 году она ударила мужчину ножом в сердце. По словам нынешнего сожителя женщины, она была вынуждена убить своего прошлого партнера, так как, будучи беременной, защищалась от насилия.

После избиения Анастасию увезли в больницу. После того как запись издевательств попала в интернет, на случившееся отреагировал Следственный комитет. В пресс-службе Карпинского суда изданию «КП-Екатеринбург» рассказали, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

По словам мужа Натальи, «Она признает свою вину и очень сожалеет. Она ревет по ночам и не знает, как теперь с этим жить».

За что издевались над Анастасией

Существует две версии причины конфликта. Согласно одной из них, Анастасия, находясь в гостях у своей знакомой Елены, якобы показала обнаженную грудь ее 12-летнему сыну. После чего Елена позвонила Наталье, которая тут же примчалась и избила девушку.

По другой версии, ничего этого не было, однако накануне между Анастасией и Натальей произошел некий конфликт. Узнав, что девушка находится в доме общей знакомой, Наталья приехала туда и прямо с порога начала избиение с криками «Хочу крови!».

Следует отметить, что у Анастасии были отклонения в развитии и официальная инвалидность. Утверждают, что она была тихим, неконфликтным человеком.

«Знакомые Насти рассказали, что она была очень добрым, ранимым и совершенно безобидным человеком, любила животных. Из-за психических особенностей она была как большой ребенок, жила в своем детском мире. Она очень боялась воды и даже не загорала на пляже», — пишет E1.ru.

По словам местных жителей, незадолго до исчезновения и смерти Анастасия получала угрозы, опасалась, что ее убьют, говорила, что боится своих мучителей, она устала и хочет к умершей маме. Теперь их могилы находятся рядом.

Над Натальей хотели устроить самосуд, а Виталия ищут зеки и «Вагнер»

Публичной реакции со стороны следственных органов к настоящему времени нет. Уголовное дело возбуждено, ведется расследование.

Местные жители, как сообщает «КП-Екатеринбург», разгневаны случившимся и даже пытались устроить обвиняемой Наталье самосуд, для защиты от которого ей пришлось вызывать полицию. А Виталия, который снимал видео, по данным издания, якобы разыскивают люди, с которыми он ранее сидел в колонии, и экс-бойцы СВО. Собеседник URA.RU заявил, что у них «есть вопросы».

«Виталий сам в прошлом участник СВО, состоял в ЧВК «Вагнер». На фронт он уехал из ИК-3 (Краснотурьинск). Сейчас и у бывших заключенных, и у бывших военнослужащих возникли к нему вопросы, мужики его ищут. Но он прячется, только иногда пишет кому-то в соцсетях: «Я «чеченец», я «вагнеровец», мне ничего не будет!»», — объяснил собеседник агентства.