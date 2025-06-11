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Число пострадавших от отравления в лагере «Орленок» в Омской области выросло до 40

В Омской области в лагере «Орленок» отравились 40 человек
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СУ СК России по Омской области

В Омской области в детском лагере «Орленок» отравились 40 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Всего в лагере с симптомами отравления были 40 человек, 11 из них — у кого была еще температура — были госпитализированы. Остальных оставили на амбулаторном лечении», — сказали агентству.

7 июня сообщалось, что в лагере отравились 11 человек. По информации регионального Следкома, вечером 5 июня несколько детей почувствовали себя плохо. На следующее утро из-за ухудшения самочувствия они обратились за медицинской помощью. В результате на следующий день 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет доставили в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания. Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Египте 12-летний турист из России попал к медикам после участия в пенной вечеринке в отеле. Инцидент произошел в гостинице SUNRISE Montemare Resort в Шарм-эш-Шейхе. Мальчик, отдыхавший с матерью из Салехарда, принял участие в развлекательном мероприятии, где случайно наглотался пены. Вечером у него началась сильная рвота. Родственница пыталась помочь с помощью сорбентов, но состояние ухудшалось, и пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее дети из Свердловской области плохо себя почувствовали в поезде по дороге в Анапу.

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